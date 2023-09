Imip passa a usar tecnologia que auxilia na localização de lesões na mama 

A- A+

Pacientes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, agora contam com uma tecnologia que auxiliará de forma significativa na localização de imagens vistas na ressonância magnética, que precisam ser identificadas pela ultrassonografia.

O Centro de Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama da instituição instalou em dois equipamentos de ultrassonografia do serviço o Percunav, uma ferramenta inovadora de fusão e navegação de imagens de ressonância de mama e de ultrassonografia possibilitando uma localização mais precisa das lesões.

"Com essa associação faremos os procedimentos, quando necessário, guiados pela ultrassonografia. É um recurso a mais que a gente terá para o diagnóstico das nossas pacientes”, comentou a coordenadora do serviço de Radiologia do Centro de Mama, Ana Clara Miranda.

Veja também

EUA Casa Branca investe R$ 250 milhões em melhorias da sala de crise: 'como nos filmes' de Hollywood