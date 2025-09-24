A- A+

Saúde Imip promove a VII Jornada de Saúde Mental e a IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência Evento ocorre nesta quinta (25) e sexta-feira (26), no Espaço Ciência e Cultura do Imip

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promove a VII Jornada de Saúde Mental e a IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência nesta quinta (25), das 13h às 17h, e sexta-feira (26), das 8h às 17h.

A ação ocorre no Espaço Ciência e Cultura do Imip, que fica na sede do Instituto, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

O objetivo da iniciativa é reunir profissionais e estudantes para discutir os desafios contemporâneos da saúde mental sob o tema “A perspectiva interdisciplinar para um cuidado integral”, e é coordenada pelo psiquiatra Gustavo Couto, responsável pelo Serviço de Saúde Mental do Imip.

Durante os dois dias de evento, a programação deve contemplar os impactos das redes sociais no cérebro adolescente, saúde mental perinatal, luto, demência, transtornos alimentares e dependências modernas.

Outros temas que estarão em destaque são o fenômeno dos incels, o primeiro episódio psicótico, a relação entre sono e saúde, e o uso de psicodélicos em tratamentos psiquiátricos.



As inovações também estarão no centro das discussões, com mesas sobre saúde digital, empreendedorismo e experiências transformadoras como a da Neurobots, tecnologia que conecta o cérebro a dispositivos para reabilitação motora.

Para participar, os interessados devem se inscrever através do Sympla. Os valores variam de R$ 50 (para estudantes e residentes), R$ 80 (para profissionais do IMIP) e R$ 100 (para demais profissionais), além da taxa da plataforma.

Serviço:

VII Jornada de Saúde Mental e IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IMIP

Quando: 25 e 26 de setembro de 2025

Onde: Espaço Ciência e Cultura – Imip (R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550)

Horário: Quinta-feira (25/09), das 13h às 17h / Sexta-feira (26/09), das 8h às 17h

Inscrições: Sympla

