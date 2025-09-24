Imip promove a VII Jornada de Saúde Mental e a IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência
Evento ocorre nesta quinta (25) e sexta-feira (26), no Espaço Ciência e Cultura do Imip
O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promove a VII Jornada de Saúde Mental e a IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência nesta quinta (25), das 13h às 17h, e sexta-feira (26), das 8h às 17h.
A ação ocorre no Espaço Ciência e Cultura do Imip, que fica na sede do Instituto, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.
O objetivo da iniciativa é reunir profissionais e estudantes para discutir os desafios contemporâneos da saúde mental sob o tema “A perspectiva interdisciplinar para um cuidado integral”, e é coordenada pelo psiquiatra Gustavo Couto, responsável pelo Serviço de Saúde Mental do Imip.
Leia também
• Governo de Pernambuco divulga convocação de Seleção Pública para 1.232 profissionais da saúde
• SES-PE abre inscrição para Seminário de Atenção à Saúde de Homens Gays e Bissexuais
• Seleção UPE: profissionais de saúde podem se inscrever para trabalhar no Complexo Hospitalar
Durante os dois dias de evento, a programação deve contemplar os impactos das redes sociais no cérebro adolescente, saúde mental perinatal, luto, demência, transtornos alimentares e dependências modernas.
Outros temas que estarão em destaque são o fenômeno dos incels, o primeiro episódio psicótico, a relação entre sono e saúde, e o uso de psicodélicos em tratamentos psiquiátricos.
As inovações também estarão no centro das discussões, com mesas sobre saúde digital, empreendedorismo e experiências transformadoras como a da Neurobots, tecnologia que conecta o cérebro a dispositivos para reabilitação motora.
Para participar, os interessados devem se inscrever através do Sympla. Os valores variam de R$ 50 (para estudantes e residentes), R$ 80 (para profissionais do IMIP) e R$ 100 (para demais profissionais), além da taxa da plataforma.
Serviço:
VII Jornada de Saúde Mental e IV Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência do IMIP
Quando: 25 e 26 de setembro de 2025
Onde: Espaço Ciência e Cultura – Imip (R. dos Coelhos, 300 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-550)
Horário: Quinta-feira (25/09), das 13h às 17h / Sexta-feira (26/09), das 8h às 17h
Inscrições: Sympla