Imip promove ação de Dia das Crianças para pacientes com câncer
Programação ocorreu nesta sexta-feira (9) com brincadeiras, personagens, distribuição de brinquedos e café da manhã na Oncologia Pediátrica
Crianças em tratamento na Oncologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, participaram nesta sexta-feira (9) de uma programação em alusão ao Dia das Crianças.
A ação contou com personagens de filmes e desenhos animados, brincadeiras, distribuição de brinquedos, algodão doce e um café da manhã.
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Os brinquedos distribuídos foram arrecadados em uma campanha promovida pelo Imip, com doações da sociedade civil e de empresas parceiras.
“Brincar faz parte do processo terapêutico. É muito importante que as crianças continuem sendo crianças, mesmo estando dentro de um hospital. Nosso grande foco está na qualidade do nosso tratamento oncológico, mas também na qualidade de vida desses pequenos”, afirmou a oncologista pediátrica do instituto Érika Furtado.