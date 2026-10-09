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RECIFE

Imip promove ação de Dia das Crianças para pacientes com câncer

Programação ocorreu nesta sexta-feira (9) com brincadeiras, personagens, distribuição de brinquedos e café da manhã na Oncologia Pediátrica

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Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (9) na Oncologia PediátricaAção ocorreu na manhã desta sexta-feira (9) na Oncologia Pediátrica - Foto: Léo Lima/Imip

Crianças em tratamento na Oncologia Pediátrica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, participaram nesta sexta-feira (9) de uma programação em alusão ao Dia das Crianças.

ealiza diversas ações e campanhas voltadas para o bem-estar, a humanização e o atendimento de crianças internadasO instituto realiza diversas ações e campanhas voltadas para o bem-estar, a humanização e o atendimento de crianças internadas | Foto: Léo Lima/Imip

A ação contou com personagens de filmes e desenhos animados, brincadeiras, distribuição de brinquedos, algodão doce e um café da manhã.

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Os brinquedos distribuídos foram arrecadados em uma campanha promovida pelo Imip, com doações da sociedade civil e de empresas parceiras.

“Brincar faz parte do processo terapêutico. É muito importante que as crianças continuem sendo crianças, mesmo estando dentro de um hospital. Nosso grande foco está na qualidade do nosso tratamento oncológico, mas também na qualidade de vida desses pequenos”, afirmou a oncologista pediátrica do instituto Érika Furtado.

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