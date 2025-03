Imip promove ações para crianças internadas em comemoração ao Dia Internacional da Infância

A- A+

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) vai promover, nesta sexta-feira (21), das 9h às 11h, uma manhã de brincadeiras para crianças de até três anos internadas no Hospital Geral de Pediatria e dos ambulatórios de puericultura e fisioterapia.

Pegando o gancho do Dia Internacional da Infância, o objetivo é estimular o brincar livre, oferecendo atividades sem o uso de telas, além de proporcionar um ambiente diferente para os pequenos pacientes, que poderão, ao menos por algumas horas, enxergar o mundo para além das paredes dos leitos onde recebem tratamentos.

“A ideia é promover esse desenvolvimento aliado ao brincar, explicando para as mães, pais e acompanhantes a importância de estimular essas crianças, do contato com o chão e com brinquedos que fogem da realidade das telas de tablets e celulares”, explica a pediatra do Imip, Rhaissa Holanda.

De acordo com o instituto, além dos momentos de brincadeira, os familiares podem participar também de um workshop no qual serão ensinados sobre áreas de estímulo sensorial e atividades propostas pela fisioterapia para auxiliar no tratamento desses pacientes.

