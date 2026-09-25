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Saúde Imip promove campanha sobre cuidados com fissura labiopalatina a partir desta segunda-feira (28) Programação reúne profissionais, pacientes e familiares em atividades sobre alimentação, saúde bucal e acompanhamento desde os primeiros dias de vida

O Centro de Atenção aos Defeitos da Face do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), o Cadefi, promove, entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, a Campanha Nacional de Fissura Labiopalatina 2026, com o tema “30 Dias que Mudam 20 Anos”. A programação aborda alimentação, saúde bucal e cuidados desde o nascimento.

A iniciativa é promovida pela Smile Train, com apoio da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e da Casa Sorrir. As ações serão realizadas no Imip e na Casa Sorrir, no bairro da Ilha do Leite, no Recife.

Atividades

A campanha começa na segunda-feira (28), com uma atividade voltada a residentes do Programa de Saúde da Família e profissionais da Atenção Primária à Saúde. O encontro será realizado das 8h30 às 10h, na Sala Manoel Ricardo, no Imip.

O momento vai abordar o reconhecimento da fissura labiopalatina, as primeiras orientações às famílias e os encaminhamentos para serviços especializados.

Na terça-feira (29), das 8h às 10h, o ambulatório do Cadefi recebe pacientes e familiares para uma atividade sobre alimentação nos primeiros 30 dias de vida. A programação contará com estratégias de alimentação e cuidados que podem ser adotados pelas famílias em casa.

Já na quarta-feira (30), a programação segue na Casa Sorrir, na Rua Esperanto, 333, na Ilha do Leite, das 8h30 às 11h. A atividade será dedicada à saúde bucal, com orientações sobre higiene oral, autocuidado e prevenção de problemas durante as diferentes etapas do tratamento.

Na quinta-feira (1º), novamente o ambulatório do Cadefi recebe, das 8h30 às 11h, uma roda de conversa com pais e familiares de adolescentes e adultos em acompanhamento. O encontro vai abordar as diferentes etapas do tratamento, além de abrir espaço para que as famílias compartilhem experiências sobre a trajetória de reabilitação.

O encerramento será na sexta-feira (2), das 8h às 11h, na brinquedoteca do Imip. A ação “Construindo Motivos para Sorrir” terá a participação de estudantes de Odontologia da FPS e será direcionada às crianças e seus familiares.

Com contação de histórias e produção de desenhos, as crianças serão convidadas a representar como imaginam o próprio futuro e o que desejam construir ao longo da vida.

Os desenhos farão parte de um livro coletivo com o tema “30 Dias que Mudam 20 Anos”.

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