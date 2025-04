Imip realiza evento "Nascer Indígena: Cultura e Práticas Ancestrais" nesta quarta-feira (23)

A- A+

Em celebração ao Dia dos Povos Indígenas, comemorado no dia 19 de abril, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) irá promover, nesta quarta-feira (23), o evento "Nascer Indígena: Cultura e Práticas Ancestrais". A roda de conversa será realizada no Auditório Alice Figueira, a partir das 13h30.

A programação inclui a exibição do documentário "Deus te dê boa sorte", além de diálogos sobre o tema com a participação de Mãe Dora Pankararu (parteira indígena), Dora (parteira indígena Pankará), Jonas Welton (enfermeiro Pankararu), Lulu Moreira (coordenadora da Saúde Indígena do Imip) e Rosália Andrade (coordenadora do Distrito Sanitário Especial Indígena/PE).

“Sem dúvidas será um importante momento para troca de conhecimentos e de reflexões sobre a cultura e as práticas ancestrais do nascer indígena. Nossa ideia é promover um diálogo intercultural entre os profissionais do IMIP, lideranças e mulheres detentoras dessas práticas, como forma de romper preconceitos e de aproximar saberes”, destacou Lulu Moreira, coordenadora da Saúde Indígena do IMIP.

Além de promover o cuidado dos povos indígenas, o Imip conta com profissionais de diversos povos em seu quadro de colaboradores, como Penha Freire, do povo Atikum. Enfermeira, ela atua nas aldeias há quase 20 anos.

“Decidi que seria da área de saúde ainda criança, inspirada na minha família, que vem de uma tradição de mulheres parteiras. Sempre fui encantada por essa área e hoje trabalho na saúde da mulher, tendo o privilégio de conviver com profissionais maravilhosas”, destacou a profissional, que é natural de Carnaubeira da Penha, município do Sertão pernambucano.

Penha reforça a importância de reconhecer a força indígena e de dar vez e voz às sabedorias ancestrais dentro da medicina tradicional.

“Estar dentro da saúde indígena significa muito para mim, pois houve muita luta para que essa mescla existisse. Hoje estamos aqui para reforçar o protagonismo indígena”, arrematou.

Veja também