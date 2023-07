A- A+

CRIANÇAS Imip realiza evento que une diversão e solidariedade para crianças Evento acontecerá neste domingo, na FPS Sports, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) reservou o próximo domingo (16) para a realização do "Imip Day, um evento voltado para o público infantil e que une solidariedade e diversão.

A programação acontecerá das 9h às 17h, na FPS Sports, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Com foco nas crianças com idades entre dois e 12 anos, as atividades incluem brincadeiras, jogos, contação de história, brinquedos infláveis, práticas esportivas e mais.

Os ingressos custam R$ 45,00 para crianças, tendo o passaporte social por R$ 15,00 e o passaporte para parceiros por R$ 20,00. Também há opções de passaporte família, custando R$ 80,00.

Toda a renda obtida através das entradas será revertida para as crianças atendidas no Imip.

