Idosos IMIP realiza manhã cultural e de cuidados em celebração ao Mês da Pessoa Idosa Evento reúne atividades de saúde, cultura e convivência voltadas à valorização e ao bem-estar dos idosos

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promoverá, nesta quarta-feira (8), uma manhã especial dedicada ao Mês da Pessoa Idosa, com o tema “Idade é Cultura, Saúde é Vida”. A programação acontece na Praça da Santa e reúne pacientes e convidados em atividades culturais, educativas e de cuidados.

Evento destaca cultura pernambucana e envelhecimento saudável

Durante o evento, os participantes podem vivenciar seis estações temáticas, cada uma abordando aspectos diferentes do envelhecimento e da saúde. Entre elas, “Xilogravura: Retratos da Vida”, com reflexões sobre o envelhecer; “Frevo do Sorriso”, sobre saúde bucal; “Sabores do Sertão”, com dicas de alimentação saudável; “Forró & Movimento”, incentivando a dança; “Maracatu do Cuidado”, com ações preventivas de saúde; e “Caboclo de Lança: Beleza e Tradição”, voltada à autoestima e identidade.

Interação e afeto fortalecem o cuidado com os idosos

A manhã conta ainda com apresentações culturais, sorteios e entrega de brindes, valorizando o protagonismo das pessoas idosas. Segundo Paulo Sedicias, diretor de Marketing do IMIP, “as atividades buscam estimular a interação e o cuidado com a saúde de forma interdisciplinar”.

O evento reforça o compromisso da instituição em promover qualidade de vida e inclusão social para esse público, celebrando o envelhecer com dignidade e alegria.

SERVIÇO

Manhã cultural do Mês da Pessoa Idosa

Data: Quarta-feira (8/10)

Local: Praça da Santa, IMIP

Horário: 8h às 12h

Com informações da assessoria

