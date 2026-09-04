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Saúde Imip realiza primeiro implante de válvula aórtica transcatéter em Pernambuco Procedimento também foi o primeiro a ser realizado no Sistema Único de Saúde (SUS) do Nordeste

No mês em que a campanha do Setembro Vermelho chama a atenção para a prevenção de doenças cardiovasculares, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) celebra o primeiro implante de válvula aórtica transcatéter (Tavi) de Pernambuco com a prótese Myval Octacor.



O procedimento, que também foi o primeiro a ser realizado no Sistema Único de Saúde (SUS) do Nordeste, ocorreu sem intercorrências no dia 6 de agosto e foi realizado em paciente do sexo masculino, de 76 anos.



O homem havia recebido o diagnóstico de insuficiência cardíaca de etiologia valvar por estenose aórtica grave, ou seja, a válvula aórtica estreita dificulta a saída do sangue do coração, fazendo com o que órgão precise trabalhar com mais esforço, podendo ficar sobrecarregado.

Entre os diferenciais tecnológicos dessa nova geração de prótese, está o novo desenho da estrutura, que proporciona menor encurtamento durante a expansão e, consequentemente, maior previsibilidade da posição final.

A tecnologia também oferece maior estabilidade e controle durante o implante, favorecendo posicionamentos mais altos, além de facilitar o acesso futuro às artérias coronárias e o planejamento de uma eventual segunda válvula.

“Na prática, essa maior previsibilidade nos permite atingir com mais precisão a profundidade planejada para o implante, algo particularmente importante quando buscamos reduzir o risco de distúrbios de condução e preservar o sistema elétrico do coração”, explicou o cardiologista intervencionista, Henrique Mota.

Prevenção

Um hábito importante, principalmente para quem já tem histórico de doenças cardiovasculares na família ou já passou dos 35 anos, é o de realizar check-ups anualmente.

Os exames do coração podem evitar a ocorrência ou o agravamento de doenças. Alguns procedimentos mais comuns são o eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, monitorização ambulatorial de pressão arterial e holter 24 horas.



“Prevenir é o melhor meio para evitar doenças graves. Ter uma rotina ativa, manter o corpo em movimento e buscar sempre a orientação e o parecer médico quando o corpo der sinais, como dor persistente no peito ou na região do estômago, costas ou braço, taquicardia, cansaço excessivo e tosse seca, são atitudes essenciais para um tratamento precoce e bem-sucedido contra doenças do coração”, complementou o cirurgião cardiovascular do IMIP, Cristiano Berardo.

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