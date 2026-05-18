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RECIFE IMIP realiza programação especial para o Dia Mundial da Doação de Leite Humano nesta terça (19) Iniciativa no Recife promove capacitação para profissionais de saúde e reforça a importância da coleta de leite para bebês prematuros

Em celebração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promove, nesta terça-feira (19), uma programação especial voltada para o incentivo ao aleitamento e à coleta de leite materno. As atividades acontecem das 14h às 17h, no Auditório Rosa França, na sede da instituição, no Recife.







O encontro tem como foco a capacitação de equipes de enfermagem da maternidade, da UTI Neonatal (UTIN), do Método Canguru e do Ambulatório da Mulher. O objetivo é aprimorar as estratégias de acolhimento às lactantes e intensificar a conscientização sobre como o leite doado ajuda no desenvolvimento de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso.

O leite materno funciona como uma proteção viva contra infecções respiratórias, diarreias e alergias. De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano do IMIP, Vilneide Braga, o estoque mantido por doações é um fator decisivo para a redução da mortalidade infantil. “A doação de leite materno é crucial para salvar vidas. Toda mulher que amamenta é uma doadora em potencial”, ressalta.

Saiba como doar

Para se tornar doadora do IMIP, a mulher precisa estar saudável e amamentando. A instituição reforça que qualquer quantidade doada é útil para o tratamento dos bebês assistidos pela unidade.



As doações podem ser feitas diretamente no Banco de Leite Humano do IMIP, localizado na Rua dos Coelhos, número 300, no bairro da Boa Vista. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

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