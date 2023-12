A- A+

NATAL Imip realiza sua tradicional Cantata de Natal; veja data e horário da nona edição do evento Emocionante espetáculo reúne elementos teatrais, que acontece na fachada externa neoclássica do secular Hospital Pedro II

Na próxima segunda-feira (18), às 18h, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) realiza a nova edição da sua tradicional Cantata de Natal, evento que se consolidou no calendário do Recife.

O emocionante espetáculo reúne elementos teatrais, que acontece na fachada externa neoclássica do secular Hospital Pedro II - Imip, envolvendo música, dança e teatro.

No enredo, a história do nascimento de Jesus é contada por meio de referências da nossa cultura e projeções de luz. O evento é gratuito e livre para todos os públicos, em especial para os pacientes, familiares, profissionais de saúde da instituição e comunidade do entorno.

O espetáculo terá a participação do Coro Sinfônico da Faculdade do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil (STBNB), regido pela maestrina Hadassa Rossiter.

"O espetáculo pretende falar sobre sentimentos de amor, de amizade e de acolhimento que formam esse universo de solidariedade”, afirma a presidente do Imip, Sílvia Rissin.

