Doação IMIP recebe 700 pares de sapatos doados em parceria entre SEAP e Receita Federal Ação social integra o Programa Novos Passos e envolve pessoas privadas de liberdade na descaracterização dos produtos

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) recebeu, nesta quarta-feira (8), a doação de 700 pares de sapatos destinados a pacientes internados. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (SEAP) e a Receita Federal, por meio de programas voltados à cidadania e à ressocialização.

Parceria une solidariedade e reintegração social

Os sapatos foram descaracterizados por pessoas privadas de liberdade da Unidade Prisional de Itaquitinga I, dentro do Programa Novos Passos, que incentiva o trabalho e a qualificação profissional no sistema prisional. As mercadorias haviam sido apreendidas pela Receita Federal no âmbito do Programa Receita Cidadã, que destina bens a ações sociais.

Durante a entrega, estiveram presentes o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, e representantes do IMIP e da Receita Federal. A iniciativa reforça o papel das instituições públicas na promoção de ações solidárias e de reinserção social.

Com a doação, o IMIP amplia o conforto dos pacientes internados, enquanto a SEAP e a Receita Federal fortalecem o compromisso de transformar bens apreendidos em benefícios para a sociedade.

SERVIÇO

Doação de 700 pares de sapatos para o IMIP

Data: Quarta-feira (8/10)

Local: IMIP

Horário: 10h00

