Imip recebe doação de mais de dois mil livros infantojuvenis da Secretaria Estadual de Educação

Ato fortalece trabalho em espaço que acolhe crianças em tratamento no complexo hospitalar

Imip recebe doação de livros infantojuvenisImip recebe doação de livros infantojuvenis - Foto: Ivan Melo/Imip

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), localizado na área central do Recife, recebeu um esforço importante para a brinquedoteca do complexo hospitalar.  

Mais de dois mil livros infantojuvenis foram doados para a instituição, com o objetivo de fortalecer o espaço que realiza o acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento, além dos pacientes internados que não podem sair dos leitos.

A iniciativa partiu da Secretaria Estadual de Educação (SEE), por meio da Coordenação-Geral de Articulação Municipal, e visa incentivar a leitura e o conhecimento dos menores.

Com obras fornecidas pelas editoras Paulus e Espiral, os livros também contribuem para tornar o ambiente do hospital mais leve e acolhedor.

Livros doados pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foto: Ivan Melo/Imip

“Trata-se de um gesto que une educação, solidariedade e cuidado, com a proposta de oferecer às crianças em tratamento uma oportunidade de aprendizado e descontração, mesmo em meio a um contexto delicado”, destacou Ana Cláudia Meirelles, assessora da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF).

A gerente regional de Educação, Viviane Gomes, destacou a relevância da ação em benefício dos pequenos pacientes. 

“A leitura tem o poder de abrir caminhos e apoiar crianças em situações de vulnerabilidade. Essa doação é uma forma concreta de contribuir com esse processo”, afirmou. 

Com informações da assessoria.
 

