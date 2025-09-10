A- A+

Leitura Imip recebe doação de mais de dois mil livros infantojuvenis da Secretaria Estadual de Educação Ato fortalece trabalho em espaço que acolhe crianças em tratamento no complexo hospitalar

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), localizado na área central do Recife, recebeu um esforço importante para a brinquedoteca do complexo hospitalar.

Mais de dois mil livros infantojuvenis foram doados para a instituição, com o objetivo de fortalecer o espaço que realiza o acolhimento de crianças e adolescentes em tratamento, além dos pacientes internados que não podem sair dos leitos.

A iniciativa partiu da Secretaria Estadual de Educação (SEE), por meio da Coordenação-Geral de Articulação Municipal, e visa incentivar a leitura e o conhecimento dos menores.

Com obras fornecidas pelas editoras Paulus e Espiral, os livros também contribuem para tornar o ambiente do hospital mais leve e acolhedor.

Livros doados pela Secretaria Estadual de Educação (SEE) para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Foto: Ivan Melo/Imip

“Trata-se de um gesto que une educação, solidariedade e cuidado, com a proposta de oferecer às crianças em tratamento uma oportunidade de aprendizado e descontração, mesmo em meio a um contexto delicado”, destacou Ana Cláudia Meirelles, assessora da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF).

A gerente regional de Educação, Viviane Gomes, destacou a relevância da ação em benefício dos pequenos pacientes.

“A leitura tem o poder de abrir caminhos e apoiar crianças em situações de vulnerabilidade. Essa doação é uma forma concreta de contribuir com esse processo”, afirmou.

Com informações da assessoria.



