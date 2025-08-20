A- A+

ACOLHIMENTO Imip recebe visita e apresentações especiais da Orquestra Criança Cidadã nesta sexta-feira (22) As apresentações acontecem no 3º andar do Hospital Geral de Pediatria, 4º andar do Centro de Atenção à Mulher e nos Cuidados Paliativos

Nesta sexta-feira (22), a partir das 9h30, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) recebe a visitada Orquestra Criança Cidadã, que realizará apresentações especiais em três setores da instituição: 3º andar do Hospital Geral de Pediatria, 4º andar do Centro de Atenção à Mulher e nos Cuidados Paliativos.

A visita tem como objetivo levar acolhimento, emoção e bem-estar a pacientes, familiares e colaboradores por meio da arte e da sensibilidade musical.

Orquestra Criança Cidadã

Criada em 2006 no Recife, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto social que promove inclusão e transformação de vidas por meio da educação musical. O projeto atende gratuitamente centenas de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação artística, apoio pedagógico e assistência integral. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Orquestra já se apresentou em diversos palcos e é símbolo de esperança e cidadania através da música.

Com informações da assessoria.

Veja também