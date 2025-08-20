Qua, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ACOLHIMENTO

Imip recebe visita e apresentações especiais da Orquestra Criança Cidadã nesta sexta-feira (22)

As apresentações acontecem no 3º andar do Hospital Geral de Pediatria, 4º andar do Centro de Atenção à Mulher e nos Cuidados Paliativos

Reportar Erro
Orquestra Criança Cidadã faz concerto gratuito celebrativo aos seus 18 anos, nesta terça (10), no Santa IsabelOrquestra Criança Cidadã faz concerto gratuito celebrativo aos seus 18 anos, nesta terça (10), no Santa Isabel - Foto: Mike Torres/Ascom OCC

Nesta sexta-feira (22), a partir das 9h30, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) recebe a visitada Orquestra Criança Cidadã, que realizará apresentações especiais em três setores da instituição: 3º andar do Hospital Geral de Pediatria, 4º andar do Centro de Atenção à Mulher e nos Cuidados Paliativos.

A visita tem como objetivo levar acolhimento, emoção e bem-estar a pacientes, familiares e colaboradores por meio da arte e da sensibilidade musical.

Leia também

• Comando Militar do Nordeste realiza solenidade comemorativa ao Dia do Soldado nesta sexta-feira (22)

• MPPE lança cartilha para proteção de crianças e adolescentes na internet; acesse

• Fórum Nordeste 2025: energias renováveis em debate no dia 1º de setembro

Orquestra Criança Cidadã
Criada em 2006 no Recife, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto social que promove inclusão e transformação de vidas por meio da educação musical. O projeto atende gratuitamente centenas de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação artística, apoio pedagógico e assistência integral. Reconhecida nacional e internacionalmente, a Orquestra já se apresentou em diversos palcos e é símbolo de esperança e cidadania através da música.

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter