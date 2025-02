Imip reforça meta global da OMS e conscientiza sobre luta no Dia Internacional do Câncer Infantil

A- A+

Enquanto nos países de alta renda mais de 80% das crianças diagnosticadas com câncer conseguem vencer a doença, em nações de baixa e média renda, como o Brasil, o cenário ainda é desafiador. Diante desta realidade, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) tem sido um farol de esperança para muitas famílias.

No Dia Internacional do Câncer Infantil, celebrado em 15 de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça a necessidade de diagnóstico precoce e tratamento adequado para garantir maiores chances de cura.

Criado para aumentar a conscientização e mobilizar apoio, a data lembra que a luta contra a doença exige compromisso, investimento e, acima de tudo, solidariedade.

O Imip é referência no tratamento do câncer infantil e teve um de seus maiores avanços terapêuticos reconhecido em todo o país: o protocolo para Leucemia Linfoide Aguda (LLA), desenvolvido em parceria com o St Jude Children’s Research Hospital (EUA).

A adoção nacional desse protocolo pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira está permitindo que o Brasil alcance resultados semelhantes aos de países desenvolvidos.

“Com isso, é esperada uma melhora significativa na sobrevida das crianças com LLA no Brasil”, afirma Mecneide Mendes, coordenadora da Oncologia Pediátrica do Imip.

O protocolo do Imip tem alcançado taxas de cura acima de 80%, podendo chegar a 96% em crianças com baixo risco. Atualmente, a média nacional ainda é inferior a 70%. Pernambuco registra cerca de 450 novos casos de câncer infantil por ano, sendo a leucemia a mais comum em crianças, e o Imip atende cerca de 50% dessa população.

Com cerca de 1.500 consultas mensais para pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer infantojuvenil, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira não apenas oferece atendimento médico de ponta, mas também um suporte essencial para crianças e famílias que enfrentam essa batalha. O Imip conta com 31 leitos de enfermaria e seis de UTI, além de serviços que incluem apoio psicossocial, odontológico e educacional.

