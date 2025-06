A- A+

São João 2025 Imip promove festa de São João no Bairro do Recife nesta sexta (27) Forró do Imip promete trazer música, integração e delícias típicas durante a celebração junina

Celebrando o São João, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promove, na próxima sexta-feira (27), mais uma edição do Forró do Imip

A festa acontece no Armazém 14, no Bairro do Recife, área central da cidade, a partir das 18h, reunindo colaboradores, parceiros e gestores em um evento que celebra os laços institucionais com muita música, dança e sabor.

Além de muito forró pé de serra e animação do DJ, a cantora Silvana Salazar e o cantor pernambucano Rafa Cout subirão ao palco trazendo um repertório de muito forró.

Comidas típicas de milho também serão uma das atrações da festa. Ao todo, mais de 2500 pessoas são esperadas para o Forró do Imip.

“Realizar uma festa tão tradicional para nós, que promova a integração e o bem-estar entre nossos colaboradores, é fundamental para fortalecer nossa missão institucional”, destacou a superintendente-geral do Imip, Tereza Campos

A festa conta com o apoio do Grupo EQM, Capricche, Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF), GWM, Leve Mobilidade e Prefeitura do Recife.

Serviço

Forró do IMIP 2024

Data: 27 de junho

Horário: a partir das 18h

Local: Armazém 14 – Recife Antigo



Veja também