saúde Imip realiza Simpósio e Mutirão de Reconstrução Mamária a partir desta quinta (20) Evento reunirá renomados cirurgiões plásticos e professores do Brasil e do mundo, que de forma voluntária trocarão conhecimentos e terão acesso às principais inovações e estudos na área

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) promove, a partir desta quinta-feira (20) até o próximo sábado (22), o Recmama – Simpósio de Reconstrução Mamária.

Nesta edição, o tema central será “Reinventando Paradigmas na Reconstrução Mamária”.

O evento reunirá renomados cirurgiões plásticos e professores do Brasil e do mundo, que de forma voluntária trocarão conhecimentos e terão acesso às principais inovações e estudos na área.

Uma das principais atividades será o Dia da Boa Vontade, um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária em mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Estão previstas 30 reconstruções mamárias previamente selecionadas no Imip, beneficiando pacientes que necessitam do procedimento para recuperação física e emocional.

Cristiane Rufino, de 44 anos, será uma das beneficiadas com a reconstrução. Ela fez mastectomia total (retirada da mama) após se tratar de um câncer de mama descoberto em 2023. Casada e com um filho, Cristiane está com grande expectativa para realizar o procedimento.

“Além da estética, é uma maneira de recuperar um pouco da minha identidade e autoestima”, afirma.

Programação

No congresso haverá mesas multidisciplinares, painéis de discussão e aulas magnas com especialistas nacionais e internacionais abordando tópicos como Mastectomia (retirada da mama), reconstrução mamária e Cirurgia para linfedema (obstrução nos vasos linfáticos).

Entre as especialidades, destacam-se Mastologia, Oncologia Clínica, Genética, Radioterapia e Reconstrução mamária.

“A troca de opiniões entre diversos cirurgiões, aliada à oportunidade de observar diferentes abordagens cirúrgicas, é uma experiência instigante, mesmo para os mais experientes”, afirma o presidente do Congresso, Dr. Rui Pereira.

Um dos pontos altos da programação serão as conferências Master Class, com as participações dos Dr Edward Chang (M D Anderson - EUA), Dr Marco Maricevic (Baylor College-EUA) e Dra Andrea Moreira (University of Pittsburgh Medical School-EUA). Confira a programação completa no site do evento.



Idealizado pelo cirurgião plástico Dr. Péricles Serafim, de João Pessoa-PB, o Recmama é um simpósio nacional realizado anualmente em março em comemoração ao mês da mulher.

O evento se consolida como um dos mais importantes na área de reconstrução mamária, reafirmando o compromisso do Imip com a inovação, a educação médica e a humanização no atendimento às pacientes.

