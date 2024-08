A- A+

Educação Imip inaugura Classe Hospitalar para crianças com câncer; veja fotos do espaço O anexo tem como objetivo garantir o direito à continuidade da escolarização de crianças em situação de adoecimento

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), entregou, nesta segunda-feira (19), a Classe Hospitalar da Figueira, localizada na oncologia pediátrica do instituto.

O anexo pertence à Escola Municipal em Tempo Integral (EMTI) Hospitalar Semear, e tem como objetivo garantir o direito à continuidade da escolarização de crianças em situação de adoecimento, especialmente aquelas em tratamento no setor oncológico.

O secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, comentou sobre a origem e expansão de um projeto educacional que começou de forma modesta, realizando atendimentos no Hospital Oswaldo Cruz, em parceria com o GAC.



“Inicialmente, o projeto era voltado para o atendimento na oncologia do hospital, mas logo se percebeu a importância da iniciativa que ultrapassa esse âmbito específico. A partir dessa percepção, foi criada uma escola oficial que hoje atende em diferentes hospitais”, pontuou.

Desde o início do ano letivo de 2024 a Classe Hospitalar da Figueira tem atendido estudantes do Grupo 4 da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais), assegurando que, mesmo durante o período de tratamento, as crianças possam continuar seu percurso acadêmico sem interrupções significativas.



Até o momento, já usufruíram da classe hospitalar cerca de 100 estudantes.

A equipe da EMTI mantém um trabalho colaborativo com as escolas de origem dos estudantes. A cada bimestre, após a avaliação, o parecer pedagógico e as notas são enviadas, permitindo que o percurso escolar seja mantido de forma integrada.

Silvia Rissin, presidente do Imip, reforçou o caráter histórico do hospital como uma instituição voltada ao ensino desde sua fundação. Ela lembrou que o professor Fernando Figueira, fundador da instituição, sempre acreditou que um hospital deveria ir além da assistência, integrando ensino e pesquisa.



“Ao seguir os princípios estabelecidos pelo professor Figueira, o IMIP mantém seu compromisso com a continuidade e a serenidade desses valores. Com a inauguração da escola, considero que um marco significativo foi alcançado, trazendo felicidade a todos os envolvidos na sua implementação e funcionamento, especialmente por poderem presenciar esse momento junto aos alunos”, disse a presidente.

Com a inauguração, o serviço amplia a sua atuação, oferecendo o suporte educacional em quatro unidades hospitalares (Imip, Oswaldo Cruz, Barão de Lucena e Hospital de Câncer de Pernambuco), além do Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD).



“Esse momento de inauguração é importantíssimo para essas crianças da oncologia pediátrica do IMIP. É um trabalho super significativo de garantia da continuidade da escolarização das crianças, com esse trabalho já colhemos bons frutos”, declarou a gestora da Escola Municipal em Tempo Integral (EMTI) Hospitalar Semear, Priscila Angelina.

“O IMIP, em sua essência, já possui o cuidado com a educação, já que é uma instituição de ensino, pesquisa e assistência. Esse é um projeto lindo, que já existe em outros hospitais, e através dele demos início a esse novo momento com os nossos pequenos pacientes, oferecendo mais esse suporte na aprendizagem”, celebrou Larissa Viana, diretora Multiprofissional do IMIP.

