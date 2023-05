A- A+

SAÚDE Imip recebe ação gratuita no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos Evento contará com realização da Faculdade Pernambucana de Saúde

Nesta sexta-feira (5), é celebrado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Em alusão à data, uma ação gratuita acontecerá no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), das 8h às 13h, com orientações e também recolhimento de medicamentos vencidos ou sobras de tratamento para que seja realizado o descarte correto do produto. A atividade é promovida em parceria com estudantes da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).

Uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia (CFF), realizada no ano passado, apontou que a pandemia da Covid-19 fez os brasileiros usarem mais remédios. De acordo com o Conselho, 77% das pessoas usam o medicamentos sem prescrição médica, sendo que quase metade (47%) se automedica pelo menos uma vez por mês e um quarto (25%), todo dia ou pelo menos uma vez por semana.

“Com a pandemia, houve o uso exacerbado de vitaminas e outros suplementos, além de outros medicamentos que acabaram faltando para as verdadeiras indicações, devido ao consumo irracional da população. Atualmente, estamos presenciando o ‘boom’ relacionado à semaglutida, que tem sua indicação para o diabetes”, disse a coordenadora do curso de farmácia da FPS, Flávia Morais.

Flávia disse ainda que o uso racional vai além da automedicação, pois pode acontecer quando se tem o acesso ao medicamento por prescrição, porém, sem acontecer a adesão ao tratamento.

“Nesse ponto, é muito importante destacar, por exemplo, o tratamento de uma doença negligenciada como a tuberculose. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde indicam um esquema padronizado que constam da associação de antimicrobianos contendo rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que deve acontecer por seis meses”, exemplificou Flávia.

Veja também

PREFEITURA DO RECIFE Recife abre inscrições para receber soluções que ajudem a combater incidentes com tubarões