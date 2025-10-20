A- A+

PERÍCIA IML conclui identificação das 17 vítimas do acidente em Saloá, no Agreste de Pernambuco Corpos das vítimas do sinistro de trânsito estão sendo liberados para as famílias

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que todos os corpos das vítimas do acidente de trânsito em Saloá já foram identificados.

De acordo com a SDS, 17 corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O processo de identificação foi realizado pela perícia papiloscópica e concluído neste domingo (19).

Do total de corpos identificados, quinze já foram liberados para os familiares. Segundo a SDS, os demais corpos aguardaram a retirada no IML do Recife.

Por meio de nota, a SDS reforçou o "empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorra com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas".

Veja também