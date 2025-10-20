PERÍCIA
IML conclui identificação das 17 vítimas do acidente em Saloá, no Agreste de Pernambuco
Corpos das vítimas do sinistro de trânsito estão sendo liberados para as famílias
Acidente na BR-423, entre os municípios pernambucanos de Paranatama e Saloá, deixa mortos e feridos - Foto: Reprodução/Whatsapp
A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) informou que todos os corpos das vítimas do acidente de trânsito em Saloá já foram identificados.
De acordo com a SDS, 17 corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O processo de identificação foi realizado pela perícia papiloscópica e concluído neste domingo (19).
Do total de corpos identificados, quinze já foram liberados para os familiares. Segundo a SDS, os demais corpos aguardaram a retirada no IML do Recife.
Por meio de nota, a SDS reforçou o "empenho das equipes envolvidas para que todo o processo de liberação ocorra com a maior celeridade e respeito possível às famílias das vítimas".