IML de São Paulo tem 37 corpos de acidente aéreo em Vinhedo

A- A+

Equipes de resgate retiraram 50 dos 62 corpos de vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), em Vinhedo, no interior paulista, na tarde de sexta-feira (9).



A confirmação foi feita pelo governo do estado de São Paulo, no boletim das 17h deste sábado (10). Entre bombeiros e peritos, 50 profissionais estão mobilizados no resgate.

Dos corpos removidos, 37 foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. Os demais chegarão nas próximas horas. Vinhedo, onde caiu o avião turboélice ATR-72, fica a cerca de 75 quilômetros da capital paulista.





Os mortos são 34 homens e 28 mulheres. Dois corpos já foram identificados por meio de exame datiloscópico (verificação de impressões digitais).



Por causa do grande número de vítimas, o funcionamento na unidade central do IML é ininterrupto e exclusivo para o reconhecimento das vítimas do desastre aéreo. São 40 profissionais, entre médicos, equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.

Direcionamento

As demais ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo direcionadas para as unidades do IML nas zonas leste e oeste.

A Voepass confirmou que quatro estrangeiros estão entre as vítimas, sendo três venezuelanos e uma portuguesa. De acordo com o governo português, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa manifestou solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e telefonou para a família de Gracinda. Ela era professora universitária e viajava com o marido.

O próximo boletim do governo do Estado está previsto para as 9h de domingo (11). Veja a lista atualizada de mortos.

Veja também

DESASTRES NATURAIS 'Defesa Civil Alerta': sistema começa a emitir mensagem de teste para onze cidades