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INOVAÇÃO IML ganha 12 novos colposcópios digitais para atendimento especializado para mulheres Equipamentos serão utilizados em perícias e exames em casos de violência sexual contra vítimas do gênero feminino

A Polícia Científica recebeu 12 novos colposcópios digitais, que serão utilizados pelo Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (IML) em unidades distribuídas pelo estado.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), destinados a ações de enfrentamento à violência contra a mulher.

Com investimento estimado em R$ 205.773,10, os recursos foram direcionados pelo Governo do Estado para atender às prioridades do programa Juntos pela Segurança.

A iniciativa tem como intuito expandir e fortalecer as políticas públicas de prevenção e combate à violência, especialmente a de gênero, bem como qualificar as ações e os serviços prestados pelas forças de segurança à sociedade pernambucana.

“A chegada dos novos colposcópios digitais à Polícia Científica de Pernambuco representa um avanço significativo na capacidade institucional de investigação de crimes sexuais, ao possibilitar análises mais precisas, detalhadas e tecnicamente qualificadas dos vestígios. Com a ampliação desses atendimentos, a instituição reafirma seu compromisso com o enfrentamento à impunidade, a promoção da justiça e a proteção das mulheres em todo o Estado”, destacou a perita criminal e diretora integrada da Polícia Científica, Fernanda Porto.

Os equipamentos serão distribuídos entre a Região Metropolitana do Recife e os municípios de Petrolina, Salgueiro, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, Caruaru, Nazaré da Mata, Garanhuns e Palmares, uma forma de ampliar a cobertura e de descentralizar o atendimento especializado.

“Essa medida permitirá maior agilidade e eficiência na realização dos exames especializados, garantindo melhor acolhimento às vítimas e fortalecendo a produção de provas técnicas. Trata-se de um investimento estratégico que eleva a qualidade das investigações”, ressaltou Fernanda.

A sede do IML conta com três dos novos equipamentos, destinados às unidades do Recife, Paulista e Prazeres, um para cada local.

“Para quem atua diariamente com perícias em casos de violência sexual, a chegada desses aparelhos é muito significativa. O colposcópio permite uma visualização ampliada das lesões, aumentando a sensibilidade do exame”, explicou a médica legista e gerente do Atendimento Prioritário a Mulheres e Crianças do IML Recife, Nadyeska Sales.

Na prática, a aquisição resulta em exames mais detalhados e laudos mais robustos, fortalecendo a prova pericial, que auxilia na conclusão das investigações de crimes sexuais e contribui de forma decisiva para a comprovação da materialidade.

“Sabemos do peso e da responsabilidade que envolvem esse tipo de atendimento. Por isso, contar com recursos que qualificam o nosso trabalho é fundamental para oferecer uma avaliação ainda mais cuidadosa, técnica e respeitosa às vítimas”, destacou.

Segundo a gerente, o uso dos equipamentos também fortalece a produção da prova pericial e contribui para a responsabilização dos agressores.

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