Saúde Immunológica amplia atuação e inaugura nova unidade no Hospital Santa Joana Clínica reforça presença no Recife e passa a integrar protocolos vacinais e gestão de imunização dentro do hospital

Presente dentro do Hospital Santa Joana, no bairro do Derby, área central do Recife, a Immunológica passou a ampliar sua rede de atendimento e fortalecer a oferta de serviços especializados em imunização na capital pernambucana.

No hospital, a clínica passa a atuar diretamente na construção e implementação de protocolos vacinais para diferentes áreas assistenciais, contribuindo para o aumento das coberturas vacinais e para a segurança dos pacientes.

Além do cuidado direto com o público, a Immunológica também está trabalhando na gestão do status vacinal dos médicos que atuam no hospital, iniciativa que apoia processos de acreditação e reforça a importância da imunização para profissionais de saúde.

A clínica é liderada por Leandro Maia Pedrosa e pelos médicos Gustavo Coelho Dantas e Reginaldo Freire, e já conta com três unidades em operação: uma clínica no Shopping ETC, uma unidade localizada na clínica Aldeia, no RioMar Trade Center, e a nova unidade dentro do Hospital Santa Joana.

Com atendimento domiciliar na Região Metropolitana do Recife (RMR), a clínica atua em vacinação infantil, adulto, do viajante, programas corporativos, sorologias e gestão de calendários vacinais. Em média, são protegidas pela rede quase mil pessoas por mês.

Segundo Leandro Maia, a abertura da unidade no Hospital Santa Joana amplia a presença da Immunológica em serviços de saúde preventiva na capital e facilita o acesso de pacientes e profissionais a protocolos atualizados de imunização, reforçando a integração entre a clínica e o ambiente hospitalar.

