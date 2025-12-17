Qua, 17 de Dezembro

Vacinação

Immunológica lança campanha de vacinação com foco na proteção antes das festas de fim de ano

Iniciativa segue até 22 de dezembro, período estratégico para reduzir riscos em meio a viagens, confraternizações e aglomerações

Immunológica está realizando campanha de vacinação neste final de anoImmunológica está realizando campanha de vacinação neste final de ano - Foto: Andréa Rêgo Barros

Com a proximidade das festividades de fim de ano, a Immunológica tem intensificado a campanha de vacinação com foco na prevenção de doenças em um dos períodos de maior circulação de vírus do ano. 

A ação é válida até 22 de dezembro e oferece vacinas a partir de R$ 45,14. O principal objetivo é estimular a atualização do esquema vacinal de recém-nascidos, gestantes, adultos e idosos antes das confraternizações e deslocamentos típicos do fim de ano.

Segundo Maria Luiza Moreira, gestora de enfermagem da Immunológica, o momento é decisivo para garantir a proteção adequada. 

“A eficácia das vacinas pode levar de 15 a 30 dias para ser alcançada, dependendo do imunizante. Por isso, antecipar a imunização é essencial para atravessar as festas com mais segurança, protegendo não apenas quem se vacina, mas também bebês e idosos, que são mais vulneráveis”, afirma.

Durante a campanha, praticamente todas as vacinas voltadas à proteção do recém-nascido e da terceira idade estão em condições promocionais. Entre os imunizantes disponíveis está a dTpa, indicada para proteger o bebê contra a coqueluche nos primeiros meses de vida, além da vacina contra o vírus sincicial respiratório VSR ABRYSVO, que protege a mãe e o bebê por até aproximadamente seis meses.

A iniciativa reforça o papel da imunização como medida fundamental de saúde coletiva em um período marcado por maior exposição e contato social intenso, contribuindo para um fim de ano mais seguro para toda a família.

