Vacinação Immunológica lança campanha de vacinação com foco na proteção antes das festas de fim de ano Iniciativa segue até 22 de dezembro, período estratégico para reduzir riscos em meio a viagens, confraternizações e aglomerações

Com a proximidade das festividades de fim de ano, a Immunológica tem intensificado a campanha de vacinação com foco na prevenção de doenças em um dos períodos de maior circulação de vírus do ano.

A ação é válida até 22 de dezembro e oferece vacinas a partir de R$ 45,14. O principal objetivo é estimular a atualização do esquema vacinal de recém-nascidos, gestantes, adultos e idosos antes das confraternizações e deslocamentos típicos do fim de ano.

Segundo Maria Luiza Moreira, gestora de enfermagem da Immunológica, o momento é decisivo para garantir a proteção adequada.

“A eficácia das vacinas pode levar de 15 a 30 dias para ser alcançada, dependendo do imunizante. Por isso, antecipar a imunização é essencial para atravessar as festas com mais segurança, protegendo não apenas quem se vacina, mas também bebês e idosos, que são mais vulneráveis”, afirma.

Durante a campanha, praticamente todas as vacinas voltadas à proteção do recém-nascido e da terceira idade estão em condições promocionais. Entre os imunizantes disponíveis está a dTpa, indicada para proteger o bebê contra a coqueluche nos primeiros meses de vida, além da vacina contra o vírus sincicial respiratório VSR ABRYSVO, que protege a mãe e o bebê por até aproximadamente seis meses.

A iniciativa reforça o papel da imunização como medida fundamental de saúde coletiva em um período marcado por maior exposição e contato social intenso, contribuindo para um fim de ano mais seguro para toda a família.

