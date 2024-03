A- A+

CONSTRUÇÃO Imóvel abandonado desaba no Centro do Rio Edificação localizada no número 75 da Praça da República já havia desabado parcialmente no último domingo

Um imóvel abandonado na Praça da República desabou na tarde desta quarta-feira (20), no Centro do Rio. Segundo a Defesa Civil municipal, o local já estava isolado, uma vez que a parte interna do prédio já havia desabado parcialmente na noite do último domingo.

Segundo o Corpo e Bombeiros, não há informações sobre feridos. De acordo com o Centro de Operações, o trecho entre a Rua Visconde do Rio Branco e a Praça da República está interditado.

A via possui outros casarões e sobrados. No último domingo, a fachada de um prédio desabou de forma parcial na Rua Vinte de Abril, perto da Praça da República. Ninguém ficou ferido. Na ocasião, a Secretaria Municipal de Conservação foi acionada para fazer a demolição do terceiro pavimento do imóvel.

O novo desabamento de parte da fachada do prédio acabou atingindo também o imóvel nº 73. Diante disso, a Defesa Civil acionou a Secretaria de Conservação para realizar um trabalho para eliminar os riscos de novos desabamentos em ambos os imóveis. A Comlurb foi acionada para fazer a limpeza da via e da calçada.

