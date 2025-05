Imóvel em propriedade onde a princesa Diana passou infância é destruído por incêndio

A- A+

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa abandonada na fazenda histórica pertencente à propriedade Althorp — local onde cresceu a princesa Diana — em Northampton, na Inglaterra, durante a madrugada desta quarta-feira. A polícia local suspeita que o fogo tenha sido provocado intencionalmente.

Segundo a rede BBC, o incidente começou por volta de 1h30 (horário local), na casa de fazenda Dallington Grange, localizada em Mill Lane, na região de Kingsthorpe. Quando as equipes de emergência chegaram ao local, o imóvel já estava completamente tomado pelas chamas.

Foi necessária a mobilização de quatro equipes do Corpo de Bombeiros, que atuaram com mangueiras de alta pressão. O trabalho dos profissionais se concentrou em evitar que o fogo se alastrasse e atingisse construções próximas. Uma equipe permaneceu no local após o controle do incêndio para resfriar os escombros e prevenir a reignição.

De acordo com informações da polícia local, as investigações iniciais indicam que o incêndio foi criminoso. A causa exata, no entanto, segue sob apuração. As autoridades também pediram a colaboração da população para que contribuam com possíveis informações que ajudem a esclarecer a origem do fogo.

Lady Di - Foto: reprodução/Instagram

A propriedade Althorp pertence à família Spencer. Atualmente, a administração do local está a cargo do irmão de Lady Di, Charles Spencer, conhecido como Conde Spencer. Em publicação na rede X (antigo Twitter), ele disse ter ficado chocado com o ocorrido, mas se descreveu aliviado por não haver ninguém no local durante o incêndio. “É muito triste que alguém ache isso divertido”, escreveu.

Diretor-executivo da Althorp Estate, David Fawkes conta que a casa destruída foi construída no final do século XVIII, e estava desocupada há anos. Havia planos, inclusive, de um projeto de restauração para o imóvel. Apesar da destruição total da estrutura, os prédios ao redor não foram atingidos.

Menos de um ano atrás, um incêndio semelhante atingiu uma unidade industrial desativada em Harlestone Firs, também parte do território da Althorp Estate. A polícia investiga se há relação entre os dois episódios.

