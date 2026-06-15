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INCLUSÃO E CIDADANIA Impactô Malunga seleciona 15 iniciativas lideradas por mulheres; inscrições seguem até 25 de junho Programa apoia organizações lideradas por mulheres negras, indígenas e quilombolas para a jornada de fortalecimento institucional e desenvolvimento territorial

O Fundo Agbara e a Neoenergia deram início, por meio de chamada pública, ao Impactô Malunga, um programa voltado às organizações e aos coletivos liderados por mulheres negras, indígenas e quilombolas de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

Com o objetivo de fortalecer lideranças femininas que promovem transformação social nos territórios e localidades, as inscrições no programa iniciaram na última sexta-feira (12) e seguem abertas até 25 de junho.

A iniciativa vai selecionar 15 organizações para participar de uma jornada de fortalecimento institucional, formação e apoio financeiro.

O projeto surge da união entre as metodologias de incentivo do Agbara e da Neoenergia, que parte do reconhecimento de que mulheres negras, indígenas e quilombolas realizam um papel central na construção de soluções para desafios complexos, como desigualdades, geração de renda, fortalecimento comunitário, preservação cultural e garantia de direitos.

A escolha de Pernambuco e do Rio Grande do Norte também se relaciona com evidências apresentadas pelo Diagnóstico acerca de Filantropia e Raça no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa e Memória da Mulher Negra (NUPEMN), do Agbara, que identificou que 45,6% das organizações negras brasileiras estão localizadas na região Nordeste.

Além disso, os dois estados já contam com a atuação e presença institucional da Neoenergia, o que potencializa o alcance e o impacto da iniciativa. No total, 15 organizações serão selecionadas, nove em Pernambuco e seis no Rio Grande do Norte.

Essas organizações participarão de uma jornada de fortalecimento institucional baseada em formação técnica, construção de redes, práticas de bem viver, mentorias especializadas, e apoio financeiro para impulsionar suas iniciativas e expandir seu impacto nos territórios e localidades.

Formação, mentoria e apoio financeiro para fortalecer lideranças

O programa foi criado e desenvolvido para apoiar organizações que muitas vezes enfrentam barreiras históricas para ter acesso a recursos financeiros, formação técnica e oportunidades de fortalecimento institucional.

Além dos desafios correlacionados ao racismo estrutural, às disparidades territoriais e às desigualdades de gênero, essas lideranças frequentemente encontram dificuldades para acessar investimentos e ampliar sua atuação.

“A parceria entre o Fundo Agbara e o Instituto Neoenergia demonstra a potência da construção coletiva. Ao reunir diferentes expertises, redes e experiências, conseguimos desenvolver uma iniciativa mais robusta, conectada às realidades locais e comprometida com o fortalecimento de organizações que já fazem a diferença em suas comunidades”, destaca a fundadora e diretora-executiva do Agbara, Aline Odara.

A proposta reconhece que a sustentabilidade das organizações também está relacionada ao cuidado com as lideranças, à construção de redes de apoio e à valorização dos conhecimentos produzidos nos territórios.

Além disso, o programa conta com a possibilidade de participação de iniciativas não formalizadas, ampliando o acesso a oportunidades para grupos comunitários que desempenham papel fundamental na promoção de direitos, porém, que ficam muitas vezes à margem dos mecanismos tradicionais de financiamento.

“A parceria entre Instituto Neoenergia e Agbara no Impactô Malunga reforça um princípio central: a transformação social começa pelas mulheres. Mesmo em contextos diversos, lideranças femininas negras, indígenas e quilombolas orientam escolhas, cuidam e mobilizam suas comunidades", ressalta a diretora-presidente do Instituto Neoenergia, Renata Chagas.

As participantes terão acesso a conteúdos voltados para gestão institucional, planejamento estratégico, comunicação, mobilização de recursos, governança, monitoramento e sustentabilidade organizacional no decorrer da jornada.

O programa também promoverá espaços de troca entre lideranças de diferentes territórios, incentivando a construção de redes colaborativas e o compartilhamento de experiências.

A expectativa da organização é que, durante o final do processo, as organizações participantes estejam mais preparadas para ampliar seu impacto, fortalecer sua autonomia e acessar novas oportunidades de desenvolvimento e financiamento.

Confira os detalhes:

Data: 12 a 25 de junho de 2026

Inscrições em: https://fundoagbara.org.br/impacto-malunga

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