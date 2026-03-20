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Internacional

Impacto próximo à muralha da Cidade Velha de Jerusalém

A mídia israelense mostrou imagens de uma cratera em uma rua

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A polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armasA polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armas - Foto: Menahem Kahana / AFP

Uma fumaça subiu muito perto da muralha da Cidade Velha de Jerusalém, nesta sexta-feira (20), segundo imagens transmitidas pela televisão israelense logo após um alerta sobre mísseis iranianos e depois que jornalistas da AFP ouviram explosões.

A mídia israelense mostrou imagens de uma cratera em uma rua que parecia estar perto dos bairros judeu e armênio da histórica Cidade Velha.

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A polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armas, munições ou fragmentos de estilhaços dentro do distrito de Jerusalém.

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