Internacional
Impacto próximo à muralha da Cidade Velha de Jerusalém
A mídia israelense mostrou imagens de uma cratera em uma rua
A polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armas - Foto: Menahem Kahana / AFP
Uma fumaça subiu muito perto da muralha da Cidade Velha de Jerusalém, nesta sexta-feira (20), segundo imagens transmitidas pela televisão israelense logo após um alerta sobre mísseis iranianos e depois que jornalistas da AFP ouviram explosões.
A mídia israelense mostrou imagens de uma cratera em uma rua que parecia estar perto dos bairros judeu e armênio da histórica Cidade Velha.
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A polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armas, munições ou fragmentos de estilhaços dentro do distrito de Jerusalém.