Imperador japonês faz sua primeira saudação de Ano Novo desde 2020

O imperador japonês, Naruhito, fez, nesta segunda-feira (2), sua primeira saudação de Ano Novo desde 2020, ao retomar, cautelosamente, uma tradição anual, no momento em que o país e a família real voltavam aos poucos à normalidade.

Acompanhado da imperatriz, Masako, Naruhito deve fazer seis breves aparições ao longo do dia, em uma varanda envidraçada no Palácio Imperial, para expressar seus votos de felicidade para todos.

O casal estava acompanhado da filha Aiko e dos pais de Naruhito, o ex-imperador Akihito e a ex-imperatriz Michiko, além de outros familiares.

Cerca de 1.500 pessoas escolhidas por sorteio foram autorizadas a entrar no palácio em Tóquio, sem aglomeração, para evitar a propagação do coronavírus.

Em 2020, antes de a pandemia atingir o Japão, quase 70.000 pessoas compareceram para testemunhar a mensagem de Ano Novo de Naruhito. O palácio cancelou o evento em 2021 e em 2022, devido ao vírus.

"Estou muito feliz por poder comemorar o Ano Novo com vocês depois de três anos", declarou.

"Estando aqui no início deste ano, desejo a felicidade do povo do nosso país e do mundo", completou.

O casal real retomou as aparições públicas, gradualmente, em 2022.

