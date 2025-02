Império Serrano comunica que toda produção de fantasia da escola é feita pela fábrica

A- A+

Na manhã desta quarta-feira, a escola de samba Império Serrano, que está na Série Ouro do carnaval do Rio, publicou comunicado em sua rede social informando que todas as fantasias para o carnaval 2025 estavam sendo confeccionadas pela fábrica Maximus, em Ramos, que está sendo consumida por um grande incêndio.

A fábrica, segundo relatos de funcionários, estava trabalhando 24 horas por dia para concluir as encomendas de fantasias, adereços e acessórios para várias escolas de samba do Rio de Janeiro. Cenas dramáticas foram registradas para o resgate de pessoas que estavam no interior da fábrica.

Carros do Corpo de Bombeiros estão no local. Quatro pessoas que estavam dentro do prédio no segundo andar foram resgatadas pelas equipes por uma das janelas. Até saírem do imóvel, elas ficaram no local, pediam por socorro cercadas por fumaça. Moradores do entorno jogavam toalhas molhadas para que resfriar o corpo e ajudar a respirar melhor. Ainda não é possível afirmar se há mais funcionários no prédio, segundo o Corpo de Bombeiros.

— Foi muito desesperador, mas eu estou bem. A gente estava dormindo. Tem mais de 20 pessoas lá dentro. Preciso acalmar minha mãe — disse um dos aderecistas resgatados pelos bombeiros pela janela. Ao sair do imóvel, ele falava ao celular para entrar em contato com a família.

A Maximus estava responsável pela confecção de fantasias e uniformes para outras escolas como Unidos da Ponte, Unidos de Bangu e Em Cima da Hora.

