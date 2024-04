A- A+

Recife Implantação de binário muda trânsito no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife; confira desvios Obra deve durar quatro meses

A obra de implantação de um binário na rua Jean Emile Favre, no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, muda o trânsito no local a partir desta quarta-feira (3).



No local, será construído um novo pontilhão sobre o canal da Mauricéia. O serviço, realizado pela Autarquia de Urbanização da cidade (URB), deve durar quatro meses, segundo previsão da prefeitura.



Devido à obra, cujo investimento é de R$ 36,3 milhões, a rua Jean Emile Favre está interditada no trecho entre as ruas da Pampulha e Itacari.



Para os condutores que seguirem pela Jean Émile Favre sentido subúrbio, o desvio será feito pela rua Jamaica. Já para os que estiverem trafegando no sentido Centro, o contorno será pela rua Pampulha.



Para quem transita pela rua Itacari, o desvio será pela rua Izabel de Souza. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) estão no local para orientar os condutores e ordenar o fluxo de veículos.

Obra muda trânsito no bairro do Ipsep. Foto: Divulgação

A intervenção prevê 1,6 km de faixa exclusiva para transporte público, a implantação de 11 novos abrigos de ônibus e uma ciclofaixa de 650 metros entre as ruas Itacari, Izabel de Souza e Pampulha.



Segundo a prefeitura, também haverá urbanização e paisagismo das vias que constituem o binário, com o plantio de 400 árvores.



As intervenções no Ipsep incluem reformas nos passeios em concreto e piso intertravado com implantação de acessibilidade, melhoria nas redes de drenagem, remanejamento de rede de esgoto, e abastecimento de água, bem como o embutimento da rede de telecomunicações e requalificação da rede de iluminação.



De acordo com a Prefeitura do Recife, para a realização da obra, serão investidos R$ 36,3 milhões, com recursos de financiamento da Caixa/FGTS e contrapartida municipal de 25%.



Binário

Quando finalizadas as obras, o binário compreenderá trechos de duas grandes avenidas do Recife. Quando for implantado, o trânsito no sentido Ipsep terá início na Rua Itacari (continuação da Avenida General MacArthur) e seguirá pela Jean Emile Favre até a Avenida Recife. Já no sentido contrário, em direção à Imbiribeira, o binário começará na Avenida Raimundo Diniz e irá pelas ruas Rio Maranhão e Pampulha, até a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. O segundo pontilhão sobre o canal da Mauricéia, na Jean Emile Favre, também será alargado.

