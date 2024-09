Implante cerebral permite controlar assistente virtual Alexa com a mente

A- A+

Um paciente com uma doença degenerativa nos Estados Unidos conseguiu usar a assistente virtual Alexa da Amazon com sua mente, para realizar tarefas como assistir a conteúdos em streaming e controlar dispositivos, anunciou nesta segunda-feira (16) a empresa Synchron.

Um implante em um vaso sanguíneo na superfície do cérebro de um homem de 64 anos permitiu que ele "tocasse" mentalmente ícones em um tablet Fire da Amazon, explicou a Synchron, que se dedica à pesquisa de interface cérebro-computador.

Um paciente que sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), foi capaz de fazer videochamadas, reproduzir música, assistir a séries e filmes, controlar dispositivos domésticos inteligentes, fazer compras online e ler livros, tudo usando sua mente para comandar a Alexa, de acordo com essa empresa sediada em Nova York.

A ELA é uma doença degenerativa do sistema nervoso que causa fraqueza muscular e paralisia.

“Ser capaz de gerenciar aspectos importantes do meu ambiente e controlar o acesso ao entretenimento me devolve a independência que estou perdendo”, declarou o paciente, identificado apenas como Mark, em um comunicado.

O teste foi feito para demonstrar como os usuários do implante poderiam usar apenas sua mente para controlar casas inteligentes com dispositivos compatíveis com a Alexa, como lâmpadas, câmeras, tomadas e termostatos, segundo a Synchron.

“Enquanto muitos sistemas domésticos inteligentes dependem da voz ou do toque, estamos enviando sinais de controle diretamente do cérebro”, disse Tom Oxley, fundador e diretor-executivo da empresa, no comunicado.

Várias empresas, incluindo a Neuralink de Elon Musk, estão trabalhando na conexão entre cérebros e computadores. Em janeiro, a Neuralink implantou um dispositivo cerebral em um homem paralisado após um acidente de mergulho.

