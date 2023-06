A- A+

SUBMARINO Implosão do submarino: o que acontece com o corpo humano durante o momento? "Você está vivo em um milissegundo e no próximo está morto", explica especialista

As autoridades americanas confirmaram que os cinco tripulantes do submersível Titan, que se perdeu no oceano e implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic, morreram. Mas o que ocorre com o corpo humano durante um evento de implosão?

O ex-diretor de medicina submarina e saúde de radiação da Marinha dos Estados Unidos, Dale Molé, explica que as mortes provavelmente foram instantâneas e indolores após a estrutura do submarino não ter conseguido suportar a pressão externa, que é extremamente alta na profundidade em que ele estava.

"Teria sido tão de repente, que eles nem saberiam que havia um problema ou o que aconteceu com eles. É como estar aqui um minuto, e então o interruptor é desligado. Você está vivo em um milissegundo e no próximo milissegundo você está morto", disse o especialista ao jornal britânico DailyMail.

Veja também

TRAGÉDIA DO SUBMARINO Submarino do Titanic: quanto custou operação de resgate até agora e quem pagou por ela?