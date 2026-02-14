A- A+

Carnaval 2026 Imponente, Galo da Madrugada leva multidão às ruas do Recife com mensagem de preservação do planeta Com o "Frevo no Planeta Galo", maior bloco de Carnaval do mundo agitou foliões em seu 47º desfile

O 47º desfile do Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval do mundo, ferveu neste Sábado de Zé Pereira (14). O tema da edição deste ano foi “Frevo no Planeta Galo”, com uma mensagem sobre a importância da preservação do planeta e o compromisso com práticas sustentáveis.

Apesar da previsão de chuvas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o sol predominou desde o início do desfile, por volta das 9h.

Alegorias

A principal alegoria do desfile deste ano foi imponente. O galo de asas abertas nas cores da bandeira de Pernambuco foi o maior da história do bloco, com seis metros de altura, a partir da identidade visual criada pelo artista plástico André Menezes.

Em alusão à preservação do meio ambiente, o carro abre-alas também teve uma sombrinha de frevo com o planeta estampado ao centro e uma imagem de Chico Science, ao fundo da alegoria, passando uma mensagem sobre os cuidados com os rios e mangues.

Outras alegorias também trouxeram mensagens sobre a importância da conscientização da sociedade acerca dos cuidados com o planeta. “Energia Limpa”, “Biomas do nosso Chão” fizeram parte do desfile.

Além das cinco alegorias oficiais do desfile do Galo da Madrugada, uma sexta também fez parte da festa do bloco.

O carro “Fauna e Flora” trouxe como principal atração um galo com cerca de 4,5 metros de envergadura e 3,5 metros de altura - somando-se à altura da alegoria, cerca de 5 metros - que movia cabeça e asas. O carro alegórico, feito por profissionais que atuam no Festival de Parintins, no Amazonas, também contava com duas araras.

Alegorias do Galo da Madrugada abriram alas para o desfile do blocp. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Destaques

No total, trinta trios elétricos agitaram a festa dos foliões em um percurso de 6,5 km, na área central do Recife, ao longo das nove horas do desfile.

A edição deste ano do Galo da Madrugada valorizou a presença de artistas consagrados do cenário pernambucano.

Irreverência dos foliões no Galo da Madrugada 2026. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Irreverência dos foliões no Galo da Madrugada 2026. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Irreverência dos foliões no Galo da Madrugada 2026. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Almir Rouche agitou a folia no Galo da Madrugada. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Priscila Senna e Maestro Spok no Galo da Madrugada. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Influenciador digital Carlinhos Maia acenou para o público durante o show de Raphaela Santos. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Irreverência dos foliões no Galo da Madrugada 2026. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Alegorias brilharam no desfile do Galo da Madrugada. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

André Rio botou os foliões para frevar no Galo da Madrugada. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco,

A folia começou a esquentar na Praça Sérgio Loreto com o trio de Gustavo Travassos, que estava acompanhado do artistas plástico Leopoldo Nóbrega, responsável pelo design do Galo Gigante deste ano.

Raphaela Santos, ícone do brega pernambucano, fez sua estreia no Galo da Madrugada. A Favorita cantou sucessos como “Você Lembra” e “Quem é o louco entre nós”.

A última ocorreu durante a interação com o influenciador digital Carlinhos Maia, que também esteve pela primeira vez no maior bloco do mundo.

Raphaela Santos fez a sua estreia no Galo da Madrugada. Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Duetos

O frevo teve destaque com o trio de André Rio. Além do ritmo tradicional, o artista pernambucano empolgou os foliões no dueto com a cantora paraibana Lucy Alves. O dueto fez os foliões soltarem a voz numa homenagem ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi, cantando a música “Em plena lua de mel”.

Outra participação especial foi da cantora de sertanejo Roberta Miranda. Com uma longa trajetória na música, ela estreou no Galo da Madrugada em um dueto com Nena Queiroga. A dupla cantou “Vá com Deus” em ritmo do frevo, para delírio do público.

Enrolada com a bandeira de Pernambuco, Elba Ramalho foi uma das atrações mais celebradas. A cantora levantou os foliões com muito frevo.

O ápice da apresentação foi o dueto com Silvério Pessoa, ao som de “Voltei, Recife!”.

Os foliões cantaram junto com Almir Rouche seu sucesso “A vida inteira te amar”. O cantor é uma das referências do estado no Carnaval.

Depois de puxar o hino de Pernambuco, Maestro Spok chamou Priscila Senna para conduzir a festa. A Musa subiu no trio e cantou bregas como “Alvejante” e “Novo Namorado”. Ela também se aventurou no frevo junto com Spok, levantando de vez os foliões.

Elba Ramalho foi uma das atrações mais celebradas. Foto: Ricardo Fernandes

A cantora Lucy Alves ainda retornou durante o trio de Geraldinho Lins. Desta vez, ela se soltou no frevo.

Um momento especial foi quando o homenageado do Galo da Madrugada 2026, Marcelo Melo, subiu no trio elétrico. Fundador do Quinteto Violado e único remanescente da formação original, o artista de 80 anos cantou a canção “Oh Bela”.

Ainda deu tempo para a cidade tremer com Maestro Forró, a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e Joyce Alane, ao som de “Arrea a lenha”.

Além dos artistas e carros alegóricos, passistas de frevo, foliões fantasiados e bonecos gigantes de ícones como Ariano Suassuna animaram o desfile.

Multidão acompanhou desfile do Galo da Madrugada. Foto: Ricardo Fernandes

