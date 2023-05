A- A+

MUNDO Importante líder do judaísmo ultraortodoxo, rabino Gershon Edelstein morre aos 100 anos O presidente israelense, Isaac Herzog, elogiou Edelstein em um comunicado

O rabino Gershon Edelstein, um dos líderes espirituais do judaísmo ultraortodoxo askenazi, morreu nesta terça-feira (30) aos 100 anos em Israel.

O presidente israelense, Isaac Herzog, elogiou Edelstein em um comunicado como "um líder espiritual de primeira ordem, cujo conhecimento da Torá (...) influenciou nossa geração e as gerações futuras".

O grande rabino ashkenazi de Israel, David Lau, afirmou que "todo o povo judeu, em Israel e da diáspora, lamenta a morte do grande rabino Gershon Edelstein".

Edelstein sucedeu em março de 2022 o influente rabino Chaim Kanievsky à frente do "Conselho de Sábios da Torá", uma instituição vinculada ao partido Judaísmo Unificado da Torá (JUT), que é um aliado do governo e tem sete cadeiras no Parlamento.





Nascido em 1923 na Rússia e descendente de uma linhagem de rabinos, Edelstein imigrou em 1934 para a região da Palestina, durante o mandato britânico, e dedicou sua vida ao estudo dos textos religiosos.

