religião Imposição do pálio de Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, acontece neste sábado (27) Cerimônia ocorre na Catedral da Sé, em Olinda, com presença do núncio apostólico Dom Giambattista Diquattro

A imposição do pálio de Dom Paulo Jackson está marcada para este sábado (27), às 10h, na Catedral da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O pálio é um componente da vestimenta litúrgica, e foi concedido aos arcebispos pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 29 de junho do ano passado, durante a solenidade de São Pedro e São Paulo, conforme a tradição.

O responsável por conceder a honraria ao arcebispo de Olinda e Recife é o núncio apostólico Dom Giambattista Diquattro. Ordenado sacerdote em 24 de agosto de 1981, recebeu a ordenação episcopal em 4 de junho de 2005. Ao longo de sua carreira, foi transferido para várias Nunciaturas Apostólicas, sendo designado para o Brasil pelo Papa Francisco em 29 de agosto de 2020.

O pálio é uma vestimenta litúrgica composta por uma faixa de lã branca colocada sobre os ombros dos arcebispos. Com cerca de cinco centímetros de largura, essa faixa, curvada no meio, repousa sobre os ombros acima da casula, com duas abas pretas penduradas na frente e atrás, formando uma configuração semelhante à letra "Y."

O símbolo na vestimenta representa a ovelha que o pastor carrega nos ombros. O objetivo é fazer alisão à missão pastoral do bispo, além de ser a prerrogativa dos arcebispos metropolitanos, para indicar a jurisdição em comunhão com a Santa Sé e obediência ao Papa.

Feito de lã retirada de dois cordeiros criados pelos monges trapistas da Abadia de Tre Fontane, em Roma, o pálio é decorado com seis cruzes negras de seda, que representam as feridas de Cristo.

