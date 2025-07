A- A+

EUA Impostor usou IA para se passar por Rubio e enviar mensagens para ministros estrangeiros Deepfake de voz com IA enganou autoridades estrangeiras ao simular identidade do chefe da diplomacia dos EUA

Um impostor se fez passar pelo chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, e enviou mensagens de voz e de texto gerados por inteligência artificial para altos funcionários e ministros estrangeiros, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (8).

Segundo o The Washington Post, um funcionário do escritório de Rubio disse que um indivíduo não identificado provavelmente tentava manipular autoridades "com o objetivo de obter acesso a informações ou contas".

O impostor entrou em contato com pelo menos três ministros estrangeiros, um governador americano e um congressista utilizando tanto mensagens de texto, como o aplicativo de mensagens cifada Signal, afirmou o canal fechado em 3 de julho.

A partir de meados de junho, o impostor criou uma conta de Signal utilizando o nome de usuário "[email protected]" para entrar em contato com altos funcionários, explicou.

"Ele deixou mensagens de voz no Signal para pelo menos dois indivíduos específicos", precisou. O conteúdo das mensagens não foi divulgado.

Segundo o documento, o impostor se passou por outros membros do Departamento de Estado utilizando o e-mail.

Em resposta à AFP, o Departamento de Estado disse que "atualmente está investigando o tema" e tomará mais medidas de proteção para evitar que o ocorrido se repita.

A polícia federal (FBI) advertiu que desde abril "atores maliciosos" têm se passado por altos funcionários americanos.

"Os atores maliciosos enviaram mensagens de texto e de voz gerados por IA, técnicas conhecidas como smishing e vishing, respectivamente, que afirmam vir de um alto funcionário americano em um esforço para estabelecer contato antes de obter acesso a contas pessoais", advertiu o FBI em maio.

Ainda em maio, o presidente americano Donald Trump revelou que um farsante se infiltrou no telefone da chefe de pessoal da Casa Branca, Susie Wiles.

Senadores, governadores e empresários americanos receberam mensagens de texto e chamadas telefônicas de alguém que afirma ser Wiles, informou o Wall Street Journal. A Casa Branca e o FBI investigaram os ocorridos, mas Trump minimizou a importância da ameaça.

A proliferação de ferramentas de clonagem de voz com IA, que são baratas, fáceis de usar e difíceis de rastrear, preocupa pelo impacto das deepfakes de áudio para simular ou difamar celebridades e políticos.

Veja também