Guerra no Oriente Médio
Imprensa estatal do Líbano relata bombardeios israelenses
Agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa
Uma fotografia mostra as consequências dos ataques aéreos israelenses na área de Burj al-Chamali, perto da cidade de Tiro, no sul do Líbano, em 2 de junho de 2026 - Foto: Kawnat Haju / AFP
A agência estatal de notícias do Líbano relatou nesta quarta-feira (3) um bombardeio israelense perto de Beirute e ataques no sul do país, no segundo dia de negociações em Washington entre os dois países.
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A agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa.