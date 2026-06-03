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Guerra no Oriente Médio Imprensa estatal do Líbano relata bombardeios israelenses Agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa

A agência estatal de notícias do Líbano relatou nesta quarta-feira (3) um bombardeio israelense perto de Beirute e ataques no sul do país, no segundo dia de negociações em Washington entre os dois países.

A agência ANI informou que um veículo foi bombardeado na estrada de Khaldeh, perto da entrada sul da capital libanesa.

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