MUNDO Imprensa estrangeira celebra prazo imposto a Israel sobre acesso a Gaza Desde o início da guerra em Gaza, as autoridades de Israel impediram a imprensa estrangeira de entrar de forma independente em Gaza

A Associação de Imprensa Estrangeira em Jerusalém (FPA, na sigla em inglês) celebrou neste domingo (21) a decisão da Suprema Corte de Israel de estabelecer como prazo máximo 4 de janeiro para que as autoridades respondam ao pedido dos meios de comunicação para entrar em Gaza.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, desencadeada após o ataque do Hamas em 7 de outubro em território israelense, as autoridades de Israel impediram a imprensa estrangeira de entrar de forma independente em Gaza.

Em vez disso, permitiram em casos pontuais que alguns repórteres entrassem acompanhando suas tropas nesse território palestino, que está sob bloqueio.

Essa associação, que representa os meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos territórios palestinos, apresentou um recurso à Suprema Corte para solicitar que seus jornalistas tenham acesso imediato à Faixa de Gaza.

O tribunal realizou em 23 de outubro a primeira audiência do caso e decidiu conceder às autoridades israelenses um prazo de um mês para formular um plano de acesso à imprensa.

Desde então, a Corte concedeu várias prorrogações do prazo às autoridades israelenses, mas no sábado decidiu fixar uma data final.

A FPA celebrou a decisão judicial.

"Após dois anos de táticas protelatórias por parte do Estado, nos agrada que a paciência do tribunal finalmente tenha se esgotado", afirmou a associação em um comunicado.

"Reiteramos nosso apelo ao Estado de Israel para que conceda imediatamente aos jornalistas acesso livre e irrestrito à Faixa de Gaza. E, se o governo continuar a obstruir a liberdade de imprensa, esperamos que a Suprema Corte reconheça e defenda essas liberdades", acrescentou a FPA.

