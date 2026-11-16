Seg, 16 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Oriente Médio

Imprensa estrangeira em Israel em alerta após prisão de colaborador da AFP

Soldados israelenses prenderam no domingo (15) Mohammad Ateeq, um repórter cinematográfico que colabora com a agência há três anos

Reportar Erro
Imprensa estrangeira em Israel em alerta após prisão de colaborador da AFPImprensa estrangeira em Israel em alerta após prisão de colaborador da AFP - Foto: Emmanuel Dunand/AFP

Uma associação de meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos Territórios Palestinos manifestou sua preocupação nesta segunda-feira (16) pela prisão de um colaborador da Agence France-Presse (AFP) na Cisjordânia e exigiu sua libertação, a menos que as autoridades apresentem provas de suas acusações.

Soldados israelenses prenderam no domingo (15) Mohammad Ateeq, um repórter cinematográfico que colabora com a AFP há três anos, em uma operação realizada de madrugada perto da cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia.

A Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês) manifestou sua "profunda preocupação" com a prisão. "O Exército diz que ele é 'suspeito de vínculos com o terrorismo', mas não apresentou provas, não apresentou acusações e o manteve incomunicável", indicou.

"A FPA insta o Exército a apresentar provas ou libertar imediatamente Ateeq", continua o comunicado, que também reivindica garantias da segurança do repórter, seu acesso a um advogado e visitas de sua família.

Leia também

• Líderes da oposição em Israel denunciam Netanyahu por "tentativa de golpe de Estado"

• Exército de Israel anuncia ataque contra líder militar do Hamas

• Presidente de Israel encarregará líder da oposição de formar um governo

O Exército israelense disse à AFP que Ateeq é suspeito de ter vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, mas não apresentou provas.

Ansam Ateeq, esposa de Ateeq, que espera o primeiro filho do casal, contou que as tropas arrombaram a porta no meio da noite, confiscaram seus dois telefones, jogaram a câmera da AFP na varanda e o levaram com os olhos vendados.

A AFP declarou no domingo estar "muito preocupada" com a situação do repórter. "Pedimos às autoridades israelenses que expliquem claramente por que ele está detido e apresentem provas. Caso contrário, deve ser libertado imediatamente", afirmou em comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter