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Oriente Médio Imprensa estrangeira em Israel em alerta após prisão de colaborador da AFP Soldados israelenses prenderam no domingo (15) Mohammad Ateeq, um repórter cinematográfico que colabora com a agência há três anos

Uma associação de meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos Territórios Palestinos manifestou sua preocupação nesta segunda-feira (16) pela prisão de um colaborador da Agence France-Presse (AFP) na Cisjordânia e exigiu sua libertação, a menos que as autoridades apresentem provas de suas acusações.

Soldados israelenses prenderam no domingo (15) Mohammad Ateeq, um repórter cinematográfico que colabora com a AFP há três anos, em uma operação realizada de madrugada perto da cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia.

A Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês) manifestou sua "profunda preocupação" com a prisão. "O Exército diz que ele é 'suspeito de vínculos com o terrorismo', mas não apresentou provas, não apresentou acusações e o manteve incomunicável", indicou.

"A FPA insta o Exército a apresentar provas ou libertar imediatamente Ateeq", continua o comunicado, que também reivindica garantias da segurança do repórter, seu acesso a um advogado e visitas de sua família.

O Exército israelense disse à AFP que Ateeq é suspeito de ter vínculos com o movimento islamista palestino Hamas, mas não apresentou provas.

Ansam Ateeq, esposa de Ateeq, que espera o primeiro filho do casal, contou que as tropas arrombaram a porta no meio da noite, confiscaram seus dois telefones, jogaram a câmera da AFP na varanda e o levaram com os olhos vendados.

A AFP declarou no domingo estar "muito preocupada" com a situação do repórter. "Pedimos às autoridades israelenses que expliquem claramente por que ele está detido e apresentem provas. Caso contrário, deve ser libertado imediatamente", afirmou em comunicado.

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