REPERCUSSÃO Imprensa internacional repercute a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes Reuters contextualizou o anúncio da sanção com o tarifaço de Trump

O anúncio da sanção do governo americano contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por meio da aplicação da Lei Magnitsky, repercutiu na imprensa internacional. A decisão ocorre após a escalada da crise entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo e Judiciário brasileiros.

A Bloomberg noticiou que a sanção ocorre no momento em que os EUA intensificam a "persecução" ao juiz relator das ações judiciais que têm como réu o ex-presidente Jair Bolsonaro, que "tentou um golpe após sua derrota nas eleições de 2022".

A Reuters contextualizou o anúncio da sanção com o tarifaço de Trump. "O presidente dos EUA, Donald Trump, vinculou as novas tarifas ao Brasil ao que chamou de 'caça às bruxas' contra seu aliado de direita", segundo a agência de notícias.

O argentino La Nacion noticiou que a "punição do juiz faz parte da repressão do governo Trump ao governo brasileiro devido ao julgamento em andamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe".

