REPERCUSSÃO

Imprensa internacional repercute prisão preventiva de Bolsonaro por decisão de Moraes

Americano ''The Washington Post'' destacou que ocorreu ''dias antes de ele começar a cumprir sua pena de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe"

O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de EstadoO ex-presidente Jair Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A mídia internacional repercutiu na manhã deste sábado a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Polícia Federal.

O americano "The Washington Post" destacou que a prisão ocorreu "dias antes de ele começar a cumprir sua pena de 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe".

• Michelle Bolsonaro diz que confia no Senhor em publicação, depois da prisão de Bolsonaro

• Bolsonaro foi preso pela PF por chamamento para vigília, aglomeração e risco para terceiros

• Flávio convocou "vigília" no condomínio por Bolsonaro antes de Moraes decretar prisão

A PF alegou risco para a ordem pública ao pedir a prisão e citou a convocação feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para uma vigília na noite deste sábado no condomínio onde Bolsonaro mora, em Brasília. A prisão ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão é preventiva e não está relacionada com a condenação pela tentativa de golpe de Estado. No caso da trama golpista, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda há prazo para a apresentação de recursos.

A PF não informou o motivo da prisão e, em nota, disse que cumpriu "um mandado de prisão preventiva em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal". Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

A decisão estipulou que o cumprimento do mandado fosse feito sem o uso de algemas e sem "qualquer exposição midiática".

Bolsonaro já foi condenado a 27 anos e 3 meses pela tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição de 2022.

A decisão de Moraes sobre o ex-presidente foi tomada após a decretação da prisão preventiva do deputado Alexandre Ramagem, também condenado na trama golpista. O parlamentar deixou o país e está nos Estados Unidos.

