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Conflito

Imprensa iraniana afirma que projeto de acordo com EUA acabaria com a guerra, incluindo o Líbano

Segundo a agência Mehr, o memorando de entendimento prevê uma "cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, incluindo o país libanês"

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Bandeira do irã Bandeira do irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

A agência de notícias iraniana Mehr publicou nesta sexta-feira (12) o que apresentou como o rascunho de um acordo com os Estados Unidos para acabar com a guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano.

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Segundo a agência, o memorando de entendimento prevê uma "cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, incluindo o Líbano", assim como "60 dias de negociações para alcançar um acordo sobre as questões nucleares e a suspensão completa das sanções" americanas.

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