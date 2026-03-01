guerra no oriente médio
Imprensa iraniana anuncia morte de filha, genro e neta de Khamenei
Mortes ocorreram nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica
Agentes de segurança fazem a guarda em frente ao consulado dos EUA em Karachi - Foto: Asif Hassan/AFP
Os meios de comunicação iranianos anunciaram neste domingo (1º, data local) a morte da filha, do genro e da neta do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica.
"Após fazer contato com fontes bem informadas dentro da família do líder supremo, lamentavelmente se confirmou a notícia do martírio da filha, do genro e da neta do líder revolucionário", escreveu a agência de notícias Fars, uma informação replicada por outros veículos de informação iranianos.