Imprensa iraniana anuncia morte de filha, genro e neta de Khamenei

Mortes ocorreram nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica

Agentes de segurança fazem a guarda em frente ao consulado dos EUA em KarachiAgentes de segurança fazem a guarda em frente ao consulado dos EUA em Karachi - Foto: Asif Hassan/AFP

Os meios de comunicação iranianos anunciaram neste domingo (1º, data local) a morte da filha, do genro e da neta do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica.

• Israel diz ter eliminado sete líderes militares e de segurança do Irã em operação com EUA

• Ataques ao Irã são uma grave ameaça à paz e segurança internacionais, diz Guterres

• Embaixador do Irã na ONU classifica como 'crime de guerra' morte de civis em ataque dos EUA e Israel

"Após fazer contato com fontes bem informadas dentro da família do líder supremo, lamentavelmente se confirmou a notícia do martírio da filha, do genro e da neta do líder revolucionário", escreveu a agência de notícias Fars, uma informação replicada por outros veículos de informação iranianos.

