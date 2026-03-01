A- A+

guerra no oriente médio Imprensa iraniana anuncia morte de filha, genro e neta de Khamenei Mortes ocorreram nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica

Os meios de comunicação iranianos anunciaram neste domingo (1º, data local) a morte da filha, do genro e da neta do líder supremo Ali Khamenei nos ataques israelenses e americanos contra a república islâmica.

"Após fazer contato com fontes bem informadas dentro da família do líder supremo, lamentavelmente se confirmou a notícia do martírio da filha, do genro e da neta do líder revolucionário", escreveu a agência de notícias Fars, uma informação replicada por outros veículos de informação iranianos.

