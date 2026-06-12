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Guerra no Oriente Médio

Imprensa iraniana diz que Teerã não cederá o controle de Ormuz

Irã não assume, nenhum compromisso de ceder a gestão do estreito, nem de restaurar as condições que existiam antes da agressão militar americana e israelense", segundo a agência Irna

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Estreito de OrmuzEstreito de Ormuz - Foto: Nasa/Divulgação

A agência de notícias iraniana Irna afirmou nesta sexta-feira (12) que Teerã não cederia o controle do estratégico Estreito de Ormuz como parte do projeto de acordo com os Estados Unidos, que pretende acabar com a guerra no Oriente Médio.

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“O Irã não assume, neste texto, nenhum compromisso de ceder a gestão do estreito, nem de restaurar as condições que existiam antes da agressão militar americana e israelense”, segundo a Irna, que descreveu “as linhas gerais do texto atual” que está sendo finalizado.

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