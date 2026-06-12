Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Imprensa iraniana diz que Teerã vai manter enriquecimento de urânio em qualquer acordo com EUA

"Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica", afirmou a agência IRNA

Reportar Erro
Instalações de Conversão de Urânio (UCF) de Isfahan, 420 km ao sul de Teerã Instalações de Conversão de Urânio (UCF) de Isfahan, 420 km ao sul de Teerã  - Foto: AFP / Divulgação

A agência de notícias iraniana Irna afirmou, nesta sexta-feira (12), que a República Islâmica deve manter o direito de enriquecer urânio em qualquer acordo final com os Estados Unidos após 60 dias de negociações.

Leia também

• Imprensa iraniana afirma que projeto de acordo com EUA acabaria com a guerra, incluindo o Líbano

• "Operação Guerra Verde" mostra combate aos crimes ambientais no Brasil: "Perigo real e permanente"

• Secretário-geral da ONU alerta sobre retorno de uma 'guerra total' no Oriente Médio

“O Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irã de enriquecer urânio e a conservação do material enriquecido (...) serão enfatizadas para visar sua inclusão no acordo final”, segundo a Irna.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter