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Guerra no Oriente Médio Imprensa iraniana diz que Teerã vai manter enriquecimento de urânio em qualquer acordo com EUA "Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica", afirmou a agência IRNA

A agência de notícias iraniana Irna afirmou, nesta sexta-feira (12), que a República Islâmica deve manter o direito de enriquecer urânio em qualquer acordo final com os Estados Unidos após 60 dias de negociações.

“O Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irã de enriquecer urânio e a conservação do material enriquecido (...) serão enfatizadas para visar sua inclusão no acordo final”, segundo a Irna.

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