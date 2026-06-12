Guerra no Oriente Médio
Imprensa iraniana diz que Teerã vai manter enriquecimento de urânio em qualquer acordo com EUA
"Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica", afirmou a agência IRNA
Instalações de Conversão de Urânio (UCF) de Isfahan, 420 km ao sul de Teerã - Foto: AFP / Divulgação
A agência de notícias iraniana Irna afirmou, nesta sexta-feira (12), que a República Islâmica deve manter o direito de enriquecer urânio em qualquer acordo final com os Estados Unidos após 60 dias de negociações.
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“O Irã negociará sobre o programa nuclear unicamente no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irã de enriquecer urânio e a conservação do material enriquecido (...) serão enfatizadas para visar sua inclusão no acordo final”, segundo a Irna.