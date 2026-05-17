A- A+

conflito Imprensa iraniana diz que Washington não fez 'concessão' em resposta à proposta de Teerã O governo dos Estados Unidos também não aceitou desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos iranianos congelados no exterior"

O governo dos Estados Unidos não fez concessões concretas em sua resposta à proposta do Irã para acabar com a guerra, afirmou a imprensa iraniana neste domingo (17).

A agência de notícias Fars destacou que Washington apresentou uma lista de cinco pontos que incluía a exigência de que o Irã mantenha apenas uma instalação nuclear em funcionamento e transfira sua reserva de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos.

Segundo a mesma fonte, o governo dos Estados Unidos também não aceitou desbloquear "nem sequer 25%" dos ativos iranianos congelados no exterior ou pagar indenizações pelos danos sofridos pelo Irã durante a guerra.

Por sua vez, a agência de notícias Mehr afirmou: "Os Estados Unidos, sem fazer concessões tangíveis, pretendem obter concessões que não conseguiram alcançar durante a guerra, o que levará a um impasse nas negociações".

"Washington exigiu restrições muito rígidas e duradouras ao setor nuclear iraniano e condicionou o fim das hostilidades em todas as frentes à abertura de negociações", acrescentou a agência.

Na segunda-feira passada, a diplomacia iraniana indicou que, em suas propostas, pediria um cessar imediato das hostilidades na região, principalmente no Líbano, e que a Marinha americana interrompesse o bloqueio a seus portos.

O Irã também reivindicou a liberação de seus ativos congelados no exterior, alvo de sanções americanas há muito tempo.

Neste domingo, o porta-voz das Forças Armadas iranianas, Abolfazl Shekarchi, advertiu para as consequências de um eventual novo ataque dos Estados Unidos contra o Irã.

"O presidente dos Estados Unidos deveria saber que, se (...) o Irã for agredido novamente, os recursos e o Exército de seu país enfrentarão cenários inéditos, ofensivos, surpreendentes e turbulentos", afirmou Shekarchi, citado pela televisão estatal.

Veja também