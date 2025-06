A- A+

oriente médio Imprensa iraniana relata explosões no norte do país Jornais Etemad e Ham Mihan noticiaram "sons de explosões" e a ativação de sistemas de defesa aérea em Babol e Babolsar

A imprensa iraniana noticiou explosões no norte do Irã na tarde (horário local) desta terça-feira (24), após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de uma violação por Irã e Israel do cessar-fogo que deveria ter entrado em vigor.

Os jornais Etemad e Ham Mihan noticiaram "sons de explosões" e a ativação de sistemas de defesa aérea em Babol e Babolsar, duas cidades localizadas mais de 200 quilômetros a nordeste de Teerã, perto do Mar Cáspio.

A origem das explosões até o momento é desconhecida.

