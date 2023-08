A- A+

mundo Imprensa russa afirma que general Surovikin foi demitido após motim do grupo Wagner General é considerado próximo ao grupo Wagner e ao seu líder Yevgeny Prigozhin

O general russo Serguei Surovikin, que já comandou uma ofensiva na Ucrânia, foi demitido da carga do comandante em chefe das Forças Aeroespaciais, afirma a imprensa de Moscou, dois meses após a tentativa de motim do grupo paramilitar Wagner, do qual ele é considerado próximo .

“O general do exército Serguei Surovikin foi demitido de suas funções”, afirmou nesta quarta-feira (23) a agência estatal RIA Novosti, que cita uma fonte que acompanha as movimentações dentro do exército russo.

Segundo a agência, o general Surovikin, 56 anos, foi substituído pelo general Viktor Afzalov.

Nem o Kremlin nem o ministério da Defesa comentaram a notícia.

O jornal russo RBK e Alexei Venediktov, ex-diretor de redação da rádio Eco de Moscou, também anunciaram a demissão de Surovikin, assim como o Rybar, um influente blog militar que acompanha os combates na Ucrânia.

Desde a tentativa frustrada de motivação do grupo paramilitar Wagner, no fim de junho, vários barcos circularam sobre mudanças na cúpula do exército russo.

Durante uma rebelião de 24 horas do grupo de mercenários, Surovikin pediu aos amotinados que parassem e retornassem aos quartéis "antes que fosse tarde demais".

O general, no entanto, é considerado próximo ao grupo Wagner e ao seu líder Yevgeny Prigozhin, que havia elogiado Surovikin.

Surovikin foi nomeado em outubro de 2022 comandante das tropas na Ucrânia. Ele tentou em novembro a retirada da cidade de Kherson e da margem direita da ruo Dnieper, no sul da Ucrânia, uma reviravolta significativa para Moscou.

Apenas três meses após a nomeação, ele foi substituído à frente da operação na Ucrânia pelo comandante do Estado-Maior russo, Valeri Guerasimov.

