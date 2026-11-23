Imprensa vinculada aos houthis afirma que ataque saudita deixou 10 mortos no Iêmen
Após quatro anos de relativa calma, o conflito no Iêmen foi retomado em julho, o que abriu uma nova frente de batalha na guerra no Oriente Médio
A imprensa vinculada aos houthis do Iêmen informou nesta segunda-feira (23) que um ataque saudita deixou 10 mortos e mais de 20 feridos em Hodeida, uma cidade da costa do Iêmen sob controle dos combatentes pró-Irã.
O grupo, que controla amplas áreas do Iêmen, está em guerra contra uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que apoia o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional.
O ataque teve como alvo um edifício da empresa pública de telecomunicações do Iêmen, informou o canal de televisão Al Masirah, vinculado aos houthis, no X.
#المسيرة_عاجل | مراسلنا في الحديدة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 وأكثر من 20 جريحا في جريمة العدو السعودي مبنى إنشاءات الاتصالات— المسيرة - عاجل (@Almasirahbrk) November 23, 2026
O primeiro balanço mencionava quatro mortos no ataque.
A Arábia Saudita não comentou a informação.
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No domingo (22), a coalizão liderada por Riade afirmou que interceptou mísseis balísticos lançados na direção da costa oeste do Mar Vermelho, na Arábia Saudita.
A região abriga importantes instalações petrolíferas que os combatentes houthis atacaram nas últimas semanas, além de aeroportos e áreas militares.
Após quatro anos de relativa calma, o conflito no Iêmen foi retomado em julho, o que abriu uma nova frente de batalha na guerra no Oriente Médio.
Os confrontos se intensificaram em setembro, quando os houthis tomaram a costa do Mar Vermelho e passaram a controlar o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, do qual as forças governamentais iemenitas se retiraram recentemente.
Desde então, as hostilidades deixaram mais de 1.600 mortos e mais de 300.000 deslocados no país, o mais pobre da Península Arábica, segundo a ONU.